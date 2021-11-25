Тете: «Интер» в матче с «Шахтером» здорово прессинговал

Полузащитник Шахтера Тете прокомментировал поражение от Интера (0:2) в Лиге чемпионов.



«У нас была сложная группа, и сегодняшний матч также был непростым. Но мы будем бороться до конца: у нас остается одна игра, которая уже ничего не значит.

Мы все расстроены, могли выступить лучше, но сейчас нужно настроиться на чемпионат. «Интер» здорово прессинговал, нам не удавалось показывать те вещи, которые отрабатывали на тренировках. Нужно прибавлять и настраиваться на чемпионат», - сказал Тете в интервью Sport Arena.

«Шахтер» досрочно занял последнее место в группе D и впервые с 2011 года не сумел выйти в весеннюю часть еврокубков.

В заключительном матче группового раунда команда Роберто Де Дзерби сыграет с «Шерифом» 7 декабря.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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