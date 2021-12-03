Тернопольская «Нива» продлила контракт с третьим бомбардиром Первой лиги

Воспитанник харьковского футбола здорово проявляет себя в Тернополе.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Сергей Кисленко пролонгировал соглашение с тернопольской «Нивой» еще на год, до 30 июня 2023-го.
23-летний левша перешел в «Ниву» в августе 2019 года из «Калуша». В нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей. Больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из «Металлиста» (14) и Алексей Хобленко из «Кривбасса» (11).
Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист» определился с местом проведения сборов.
Также стало известно, кто из игроков «Виктории» приедет на первый сбор «Альянса».
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