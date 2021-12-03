Тернопольская «Нива» продлила контракт с третьим бомбардиром Первой лиги

Воспитанник харьковского футбола здорово проявляет себя в Тернополе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Сергей Кисленко пролонгировал соглашение с тернопольской «Нивой» еще на год, до 30 июня 2023-го.

23-летний левша перешел в «Ниву» в августе 2019 года из «Калуша». В нынешнем сезоне Первой лиги Кисленко провел 20 матчей и забил 8 мячей. Больше голов в осенней части чемпионата наколотили только Матеус Пейшото из «Металлиста» (14) и Алексей Хобленко из «Кривбасса» (11).

Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист» определился с местом проведения сборов.

Также стало известно, кто из игроков «Виктории» приедет на первый сбор «Альянса».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

У лучшего бомбардира и еще двух игроков «ВПК-Агро» заканчиваются контракты

«Кривбасс» хочет выкупить двух игроков «Днепра-1»

Красников – о трансферных планах «Металлиста»: если сейчас кого-то будем брать, то уже под УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.