«Тернополь» прекратил сотрудничество со словацким форвардом

Баскетбольный клуб «Тернополь» прекратил сотрудничество со словакцим форвардом Мареком Долежаем. Об этом сообщил журналист Александр Прошута в своем телеграм-канале.
В 22 матчах текущего сезона Суперлиги Долежай в среднем приносил «Тернополю» 9,8 очка за матч при показателе в 3,5 подбора.
Долежай присоединился к «Тернополю» в августе. В Украине словак начал профессиональную карьеру после выступлений за «Сиракьюз» в лиге NCAA.
«Тернополь» закончил первую часть сезона на десятом месте в таблице регулярного чемпионата Суперлиги, который возобновится во второй неделе января.
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