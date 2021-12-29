«Тернополь» прекратил сотрудничество со словацким форвардом

Баскетбольный клуб «Тернополь» прекратил сотрудничество со словакцим форвардом Мареком Долежаем. Об этом сообщил журналист Александр Прошута в своем телеграм-канале.

В 22 матчах текущего сезона Суперлиги Долежай в среднем приносил «Тернополю» 9,8 очка за матч при показателе в 3,5 подбора.

Долежай присоединился к «Тернополю» в августе. В Украине словак начал профессиональную карьеру после выступлений за «Сиракьюз» в лиге NCAA.

«Тернополь» закончил первую часть сезона на десятом месте в таблице регулярного чемпионата Суперлиги, который возобновится во второй неделе января.

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