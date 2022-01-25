Терлюга завоевала золото на турнире Paris Open по карате

Украинка Анжелика Терлюга завоевала золото на турнире Paris Open-2022 по карате. Украинская спортсменка стала лучшей в весовой категории до 55 кг.

Всего в активе украинских каратистов четыре медали, которые позволили занять Украине второе общекомандное место после французов, у которых 31 награда.

Юлия Палашевская стала второй в весовой категории до 50 кг. Анита Серегина (61 кг) и Олег Пащенко (75 кг) завоевали бронзовые медали.

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