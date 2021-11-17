Терлюга проиграла в третьем раунде на чемпионате мира по карате

Украинская каратистка Анжелика Терлюга проиграла в третьем круге чемпионата мира по карате. Мировое первенство проходит в Дубае. В весовой категории до 55 кг Терлюга уступила болгарке Ивет Горановой – 3:5.

Отметим, что Терлюга и Горанова встречались в финале летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Тогда украинка проиграла со счетом 1:5 и завоевала серебро.

Чемпионат мира по карате

Женщины, до 55 кг

Третий раунд

Анжелика Терлюга (Украина) – Ивет Горанова (Болгария) – 3:5

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