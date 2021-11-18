Терлюга о поражении на ЧМ: сегодня полный пи…, а завтра будет куча новых приключений

Украинская каратистка Анжелика Терлюга обратилась к болельщикам после поражения от Ивет Горановой в третьем круге чемпионата мира.

«Очень больно… когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Внутри меня сейчас пусто…

Сложно признать, что существует соперник, который из раза в раз переходит тебе дорогу на самых важных турнирах в твоей карьере, но я признаю.

Сказать, что я мало делаю для результата, о котором мечтаю, я не могу! И я устала искать причины, что же не хватает и что не так… Устала от многих вещей… Вот как есть. Это жизнь. Не всегда получается ВСЕ, так как ты планируешь Принимаю этот факт.



Тут хочу поблагодарить каждого человека, кто был со мной, искренне болел за меня, верил в меня, и кто не отвернулся, а старался помочь.



Как говорит моя мама: «Сегодня полный пи…., а завтра будет куча новых приключений, положительных эмоций и счастья!». Осталось мне перетерпеть эту боль и подождать мое «счастливое завтра», — написала Терлюга у себя в Instagram.

Напомним, что Терлюга является серебряным призером Олимпиады в Токио. В финале Игр украинка уступила как раз Ивет Горановой.



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