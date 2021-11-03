Тер Штеген: Фати забил чертовски важный гол для нас

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался после победного матча с «Динамо» (1:0) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

«Это был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили. Знаю, что у «Динамо» были моменты, но так всегда будет. В целом мы хорошо сыграли, и я доволен.

Есть разные мелочи, которые мы все можем сделать, чтобы помочь Ансу стать еще более выдающимся нападающим. Речь идет о позиционной игре. Но он забил чертовски важный гол для нас. Это всего лишь три очка. Но эта победа позволила нам обрести стабильность и спокойствие.

Нам пора расти. В эти выходные у нас будет важнейшая игра против «Сельты», но здоровье всегда важнее спорта, а самочувствие Куна Агуэро было жизненно важно для всех нас. Мы все надеемся, что он восстановится как можно скорее. Но самое главное, чтобы он оставался здоров», — сказал тер Стеген в интервью официальному сайту УЕФА.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Малиновский против Роналду, Яремчук в Мюнхене: за кем следить в Лиге чемпионов 2 ноября

Каким был мир, когда «Динамо» обыгрывало «Барселону»

«Динамо» снова уступает «Барселоне», но еще сохраняет шансы на плей-офф

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.