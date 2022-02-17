Теофимо Лопес планирует приехать в Украину

Теофмио Лопес-старший рассказал о том, что они с сыном Теофимо Лопесом-младним планируют приехать в Украину.



«В марте мы проведем бой в первом полусреднем весе с Арнольдом Барбозой-младшим. Шоу будет транслироваться на ESPN.

Также у нас уже были обсуждения с Бобом Арумом по поединку с абсолютным чемпионом в этом весе Джошом Тейлором, предварительно в конце лета. И я могу смело заявить: мы отнимем у него все пояса. Если, конечно, Тейлор не уйдет в другую категорию. Этот поединок должен быть транслирован по системе PPV.

В конце года мы планируем еще раз выйти на ринг, и это будет также PPV-бой.

Выступать в первом полусреднем весе для Теофимо будет гораздо комфортнее, чем в легком. Ему удобнее боксировать с ребятами его габаритов, чем с меньшими по антропометрии.

Мы очень хотим посетить Украину. Попробуем весной или летом вместе с Теофимо и нашими семьями посетить вашу замечательную страну».

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