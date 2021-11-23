Тело Марадоны было захоронено без сердца

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Его тело было захоронено без сердца из-за опасений возможной кражи. Об этом рассказал аргентинский журналист Нельсон Кастро.

«Была группа болельщиков, которая планировала выкопать сердце. Этого не произошло, потому что люди узнали об этом плане, поэтому сердце Марадоны было извлечено. Это также было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти», — приводит слова Кастро Marca.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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