Тбилисское «Динамо» подписало украинского форварда

Украинский нападающий словацкого клуба ДАК 1904 Станислав Беленький продолжит карьеру в Грузии. 23-летний форвард подписал контракт с тбилисским «Динамо» по схеме 2+1, сообщает пресс-служба клуба.

В феврале 2021 года на правах аренды Беленький выступал в составе белорусского клуба «Динамо-Брест», за который провел 27 матчей и забил 13 мячей.

Ранее он также защищал цвета донецкого «Олимпика», «Заглембе» и львовского «Руха».

Напомним, что Беленький является воспитанником донецкого «Шахтера». В академии «горняков» футболист провел шесть лет (2005-2011 гг.).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Селезнев позвонил после отставки первым». Леонов — об уходе из «Mиная»

«Верес» прекратил сотрудничество с хавбеком

«Интер» разорвал контракт с Эриксеном

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.