Тбилисское «Динамо» подписало украинского форварда

Украинский нападающий словацкого клуба ДАК 1904 Станислав Беленький продолжит карьеру в Грузии. 23-летний форвард подписал контракт с тбилисским «Динамо» по схеме 2+1, сообщает пресс-служба клуба.
В феврале 2021 года на правах аренды Беленький выступал в составе белорусского клуба «Динамо-Брест», за который провел 27 матчей и забил 13 мячей.
Ранее он также защищал цвета донецкого «Олимпика», «Заглембе» и львовского «Руха».
Напомним, что Беленький является воспитанником донецкого «Шахтера». В академии «горняков» футболист провел шесть лет (2005-2011 гг.).
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