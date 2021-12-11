Тайсон Фьюри обратился к Усику: «Александр, я иду за тобой»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отправил послание обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику.

«Александр, я иду за тобой», - сказал Фьюри в видеообращении к Усику.

Напомним, в ночь с 25 на 26 сентября 34-летний Усик в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» единогласным решением победил 31-летнего Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF.

Реванш должен состояться до 25 апреля следующего года.

Фьюри свой последний бой провел в ночь с 9 на 10 октября, в одиннадцатом раунде нокаутировав Уайлдера и защитив титулы WBC и The Ring в Лас-Вегасе.

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