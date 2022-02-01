«Таврия» утвердила нового главного тренера

Первого февраля футболисты «Таврии» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня им будет представлен новый главный тренер — Владимир Бондаренко, подписавший контракт с клубом 31 января.

Владимир Бондаренко попытается повысить в классе «Таврию»

Раньше он возглавлял одного из лидеров группы «А» Второй лиги — «Диназ».

Перед новым тренером «Таврии» поставлена задача побороться за повышение в классе. Команда занимает пятое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 33 очка.

Напомним, что первым зимним новичком «Таврии» стал опытный Владимир Приемов, минувшей осенью выступавший за «Балканы».

Ранее в «Таврии» приняли решение по футболистам, у которых закончились контракты.

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