«Таврия» рассталась с двумя полузащитниками

Кадровые новости из стана первого чемпиона независимой Украины.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитники Максим Богданов и Владислав Вакулинский покинули «Таврию». Контракты футболистов, которые должны были действовать до 30 июня нынешнего года, расторгнуты по соглашению сторон.

29-летний Богданов в текущем сезоне Второй лиги провел 12 матчей. Также на его счету 1 игра в Кубке Украины. Прежде он выступал за «Олимпик», «Макеевуголь», «Энергию», «Никополь», «Кремень» и «Мир».

25-летний Вакулинский сыграл 8 матчей во Второй лиге и 1 — в Кубке страны. В прошлом защищал цвета «Олимпика», «Никополя» и «Энергии».

«Таврия» занимает 5-е место в группе Б Второй лиги. Во время зимнего перерыва команду возглавил экс-наставник «Диназа» Владимир Бондаренко, сменивший у руля Юрия Чумака.

Ранее «Таврию» покинули полузащитники Константин Яцык и Валерий Доля, а также нападающий Ярослав Каранга.

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