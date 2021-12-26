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«Таврия» просмотрела шесть потенциальных новичков

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
26.12.2021
21:16
Новость
Эксклюзивы
«Таврия» просмотрела шесть потенциальных новичков

С 20 декабря по 25 декабря футболисты «Таврии» провели в Новой Каховке восстановительный сбор.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в нем приняли участие 25 человек, среди которых и шесть потенциальных новичков.

Продолжат ли они карьеру в «Таврии», узнаем в конце января, когда подопечные Юрия Чумака снова соберутся для подготовки к весенней части сезона.

Пока же в «Таврии» лишь два новобранца: опытный бомбардир – Сергей Кравченко из «Николаева» и полузащитник Богдан Хопта из «Александрии» (U-19).

По имеющейся информации, скорее всего, заключительный сбор пройдет в Турции. Футболистам «Таврии» важно встретить новые испытания в чемпионате во всеоружии, ведь перед ними поставлено задание побороться за одну из путевок в Первую лигу.

Напомним, что «Таврия» занимает пятое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 33 очка.

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