«Таврия» определилась по футболистам, у которых заканчивались контракты

Первый чемпион Украины хочет подняться из Второй лиги повыше.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Таврия» продлила контракты со всеми семью футболистами, у которых контракты заканчивались до возобновления весенней части сезона.

Вратарь Виталий Онопко (12 матчей в текущем чемпионате Второй лиги), защитники Сергей Чеботаев (на фото) и Дмитрий Клочко (по 14 игр), а также полузащитники Евгений Белоконь (16 матчей, 3 гола), Максим Богданов (12 игр), Станислав Захарченко (16 матчей) и Константин Яцык (10 игр) пролонгировали соглашения с клубом до 30 июня 2022 года.

По итогам осенней части сезона во Второй лиге «Таврия» занимает 5-е место в группе Б. В первом официальном матче 2022 года команда Юрия Чумака примет в Марьяновке «Николаев» (18 марта).

Ранее наш сайт сообщал о переходе в «Таврию» из того же «Николаева» лучшего бомбардира Второй лиги Сергея Кравченко.

Также стало известно, что отпуск у «Таврии» будет коротким, один из сборов может пройти за границей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Энергия» продлила двоих и рассталась с семью игроками

Три игрока «Яруда» пока не продлили контракты с клубом

«Буковина» может потерять основного вратаря и еще семь футболистов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.