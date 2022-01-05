Тассотти: в «Дженоа» с нетерпением ждут возвращения Шевченко

Помощник Андрея Шевченко в «Дженоа» Мауро Тассотти высказался по поводу отсутствия Андрея Шевченко из-за болезни. Украинский тренер надеется сдать отрицательный тест на коронавирус и успеть на матч с «Сассуоло», который состоится 6 января.

«Конечно, у нас были некоторые трудности из-за отсутствия Шевченко на тренировках. Были некоторые проблемы с полями, пришлось тренироваться на синтетике. Андрей следил за всем каждый день.

Шевченко все еще на изоляции. С нетерпением ждем встречи с ним. Я чувствую себя уже более уверенно, но хотел бы, что Андрей был с нами на скамейке во время матча. Это нужно ему и команде. Если этого не случится — готов взять на себя ответственность за руководство командой, чтобы они чувствовали всю мою поддержку», — цитирует Тассотти ресурс Calciomercato.

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