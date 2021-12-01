Тассотти сравнил Шевченко с топовыми итальянскими тренерами

Ассистент Андрея Шевченко Мауро Тассотти рассказал о сходстве между Стефано Пиоли и Карло Анчелотти.



«Они действительно похожи. По характеру – это два спокойных тренера, которые обращаются к команде сдержанно, анализируя все как следует, даже после поражений.

У Шевы такой же характер, он не похож на Гаттузо. Он спокойный человек, который сперва думает, а потом уже говорит. Мы вряд ли увидим, как он высказывает недовольство за пределами поля. Это может случится со мной, но не с ним.

Его не так легко расстроить. Он очень хотел тренировать клуб после своей работы со сборной Украины. Это совсем другой опыт, он сразу согласился возглавить «Дженоа», – сказал Тассотти в интервью tuttomercatoweb.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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