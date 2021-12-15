Танковский: «Заря» является очень техничной командой

Полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины. Харьковчане сыграют с луганской «Зарей».
«В Кубке остались только сильные команды. Думаю, «Заря» для нас сложный и интересный соперник.
Конечно, смотрел матчи «Зари» в этом сезоне. Очень техничная команда, которая любит играть в футбол. Не хочу никого выделять, у них хороший коллектив.
Домашний четвертьфинал? Мы счастливы, что играем в Харькове, где у команды нереальная поддержка. Отдадим все силы, чтобы выйти в полуфинал», — приводит слова Танковского официальный сайт «Металлиста».
Напомним, что харьковчане — единственная команда не из УПЛ в четвертьфинале Кубка. Но они уверенно лидируют в Первой лиге и наверняка поднимутся в элитный дивизион.
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