Таловеров: ходил на стадион «Славии», когда узнал о ее интересе ко мне

Украинский защитник «Славии» Максим Таловеров рассказал, как организовывался его трансфер в пражский клуб из «Ческе-Будеёвице».

«С того момента, как мне стало известно про интерес «Славии», мы начали более детально смотреть матчи клуба и анализировать их. Так получилось по календарю, что я даже приезжал посмотреть два матча клуба на их домашнем стадионе.

К сожалению, из-за дисквалификации я пропустил наш домашний поединок со «Славией», но во время подготовки к игре детальнее анализировал сильные и слабые стороны команды.

Что особенно хотелось бы отметить, так это активную поддержку болельщиков «Славии» в матче на Стрелецком острове. Они поддерживали свою команду на выезде, несмотря на то, что она проигрывала 0:2 по ходу матча, и временами фанатам «Ческе Будеевице» было сложно перекричать гостей.

Чуть позже я заказал в Праге книгу главного тренера, чтобы узнать больше информации про его жизнь и футбольные взгляды. Помимо этого, мне удалось пообщаться с тренером и его помощником, что помогло мне понять, насколько клуб заинтересован в моих услугах.

Уверен, «Славия» тоже собирала информацию про меня и достаточно долго», — написал Таловеров в своем блоге.

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