Таджикский «Истиклол» планирует пригласить легионеров из Украины

Главный тренер «Истиклола» Виталий Левченко, который привел команду к титулу чемпиона Таджикистана, рассказал о возможном и уже состоявшемся сотрудничестве с украинскими футболистами.

«Будут ли украинцы в «Истиклоле» в будущем сезоне? Занимаемся этим вопросом, обсуждаем условия, все в процессе. Думаю, что пару украинцев в нашей команде в итоге появится.

Почему у нас ненадолго задержались такие игроки, как Юрий Коломоец и Александр Лопыренок? Когда футболист думает, что приедет и напрягаться не надо, можно сыграть расслабленно, так не получается. Если легионер не сильнее местного футболиста, то нет смысла приглашать такого игрока. В итоге мы расстались».

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