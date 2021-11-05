Таблица коэффициентов УЕФА. Украина продолжает борьбу за топ-10

На этой недели свои матчи в еврокубках провели три представителя украинского чемпионата – «Динамо», «Шахтер» и «Заря». В Лиге чемпионов Украина очков не получила.
«Динамо» во второй раз проиграло «Барселоне» (0:1), а донецкий «Шахтер» опять уступил мадридскому «Реалу» (1:2).
В Лиге конференций луганская «Заря» снова выиграла у ЦСКА София (2:0). Эта победа принесла в копилку Украины 0.400 балла.
Украина остается на 11-й позиции с результатом 31.400 и находится на расстоянии двух побед от России (32.082).
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