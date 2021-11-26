Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала ни одного очка за три матча

С 23 ноября по 25 ноября европейские клубы провели поединки пятого тура Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. «Динамо», «Шахтер» и «Заря» проиграли свои матчи и не набрали ни одного очка в рейтинг УЕФА.

Напомним, что Украина досрочно потеряла всех представителей на участие в еврокубковой весне.

Таким образом, Украина прекратила борьбу с Россией за топ-10, которое позволяет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Рома» с голом через себя от Абрахама разгромила «Зарю»

«Заря» вслед за «Динамо» и «Шахтером» досрочно вылетела из еврокубков

«Рома» настроилась серьезно и разгромила «Зарю»: как УПЛ лишилась последней надежды на евровесну

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.