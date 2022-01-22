Сын олимпийского чемпиона покинул «ВПК-Агро»

Опытный центрфорвард снова без клуба.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Александр Яровенко договорился о расторжении контракта с «ВПК-Агро», цвета которого защищал с октября прошлого года.

В составе зелено-белых 34-летний футболист успел провести 7 матчей в Первой лиге и заработал 1 желтую карточку.

Александр Яровенко — сын олимпийского чемпиона 1988 года Евгения Яровенко, который на днях возглавил «Сумы». Выпускник академии «Шахтера» на профессиональном уровне сменил немало клубов. Играл за дубль «горняков», «Шахтер-3», «Шахтер-2», молодежную команду «Кривбасса», казахстанские «Есиль-Богатырь» и «Тараз», каменскую «Сталь», «Днепр-75», «Гелиос», «Титан» из Армянска, «Нефтяник-Укрнафту», «Сумы», «Колос», «Николаев», запорожский «Металлург», черногорский «Ком» и «Диназ».

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге.

Ранее наш сайт сообщал, что клуб из Днепропетровской области не отпустил основного защитника в «ЛНЗ».

Также стало известно, что теперь уже бывший капитан «ВПК-Агро» проходит сборы с одним из лидеров Первой лиги.

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