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Сын бывшего главного тренера молодежной сборной Украины перешел из «Кремня» в «Прикарпатье»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
03.01.2022
13:21
Новость
Футбол

17 января ивано-франковское «Прикарпатье» возобновит подготовку ко второй части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, все этапы подготовки подопечные Олега Рыпана проведут в Украине. Первые спарринги ивано-франковцев запланированы на февраль, в частности, 11 февраля состоится спарринг с «Агробизнесом».

По имеющейся информации, первым зимним новичком «Прикарпатья» стал 26-летний центральный защитник Александр Головко, сын бывшего главного тренера молодежной сборной Украины Александра Головко, минувшей осенью защищавший цвета «Кремня». Сейчас ведутся переговоры с еще двумя потенциальными новичками, которые выступают в средней линии.

Напомним, что «Прикарпатье» занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 28 очков.

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