Свитолина высказалась о вакцинации накануне турниров в Австралии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказала мнение об обязательной вакцинации против COVID-19 для участия в Australian Open, а также поделилась ожиданиями от турнира WTA500 в Аделаиде.



По требованию штата Виктория вакцинация от коронавируса стала обязательным условием для участия в Australian Open.

«Что я думаю по поводу требования штата Виктория об обязательной вакцинации для Australian Open? Даже если бы они сказали, что нужно сделать прививку третьей дозой, я бы с радостью ее сделала, потому что сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились. Многие наши друзья заболели на COVID, так что, ситуация сейчас довольно тяжелая.

Когда ты видишь, как много хороших игроков заявлены в Аделаиде на старте сезона, то это потрясающе. Все стараются подготовиться к первому «мэйджору» сезона, к Мельбурну, поэтому состав участников очень хороший. С самого начала турнира будет действительно трудно, не будет времени, чтобы адаптироваться. Нужно быть готовым и морально, и физически с первого круга. Так что, это очень захватывающе как для турнира, так и для игроков».

Турнир в Аделаиде пройдет 3-9 января. Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 17-30 января.

По итогам 2021 года Свитолина опустилась на 15-е место в рейтинге WTA. На этой неделе Элина начала сотрудничество с новым тренером — латвийцем Андисом Юшкой.

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