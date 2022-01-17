Свитолина выиграла матч первого круга Australian Open

Украинка Элина Свитолина стартовала в основной сетке турнира «Большого шлема» Australian Open.

Соперницей нашей теннисистки стала француженка Фиона Ферро. Элина Свитолина справилась с соперницей в двух сетах — 6:1, 7:6. Поединок длился один час 32 минуты. Украинке удались четыре эйса, также она реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Сложная ситуация возникла у Свитолиной на тай-брейке второго сета, когда она проигрывала 2:3. Но украинке удалось выиграть пять из шести следующих розыгрышей. Свитолина одержала первую победу в 2022 году. Во втором круге первая ракетка Украины сыграет против еще одной француженки Армони Тан.

Ранее власти Австралии подтвердили решение о депортации первой ракетки мира Новака Джоковича.

Australian Open, первый круг

Элина Свитолина (Украина) — Фиона Ферро (Франция) — 6:1, 7:6

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