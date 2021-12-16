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Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.12.2021
09:21
Новость
Теннис

WTA подводит статистические итоги сезона

Лидером по количеству подач навылет стала чешская тенниcистка Каролина Плишкова - 410 эйсов. В топ-10 рейтинга также вошли:

2. Арина Соболенко (Беларусь) 357

3. Эшли Барти (Австралия) 325

4. Елена Рыбакина (Казахстан) 301

5. Вероника Кудерметова (Россия) 298

6. Онс Жабер (Тунис) 280

7. Мария Саккари (Греция) 254

8. Кори Гауфф (США) 248

9. Анетт Контавейт (Эстония) 246

10. Людмила Самсонова (Россия) 234

Лучшая украинская теннисистка по этому показателю - Элина Свитолина, которая заняла 18 позицию с результатом 177 подач навылет. Отметим, что наибольшее количество эйсов Свитолина подала в 2019 году - 229, а всего на ее счету 1359 подач навылет с 2012 года.

Новый сезон Элина Свитолина начнет на турнире в Аделаиде.

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