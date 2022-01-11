Свитолина узнала свой номер посева на Australian Open

Элина Свитолина (№16 в рейтинге WTA) получила худший за последние пять лет посев на турнире серии «Большого шлема» Australian Open.

Первая ракетка Украины стартует как пятнадцатая сеянная на соревновании. В 2017 Свитолина была одиннадцатой. Основная сетка Australian Open начнется 17 января. Жеребьевка первого круга турнира назначена на 13 января. Лучший cвой результат на Australian Open Элина Свитолина показывала в 2018-м и 2019 годах, когда выходила в четвертьфинал.

Напомним, что украинка в межсезонье поменяла тренера. Однако в новом сезоне потерпела два поражения в двух матчах. В частности, 10 января Свитолина проиграла американке Мэдисон Кис.

Ранее украинец Сергей Стаховский не смог пройти квалификацию Australian Open.



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