Свитолина узнала соперницу на турнире в Аделаиде

01.01.2022
15:28
Новость
Теннис
Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявлена восьмой сеяной в основной сетке турнира WTA500 в австралийской Аделаиде.
В первом круге Свитолина встретится с представительницей России Анастасией Гасановой (№130 WTA).
В свою очередь Катерина Бондаренко, занимающая 207-е место в рейтинге, в первом круге квалификации сыграет против второй сеяной Анны-Лены Фридсам из Германии (№140 WTA).
Турнир в Аделаиде пройдет с 3 по 9 января.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Свитолина высказалась о вакцинации накануне турниров в Австралии
Свитолина – о старте нового сезона: будет трудно с самого начала
Свитолина попала в топ-5 самых бегущих теннисисток Australian Open
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.