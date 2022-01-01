Свитолина узнала соперницу на турнире в Аделаиде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявлена восьмой сеяной в основной сетке турнира WTA500 в австралийской Аделаиде.

В первом круге Свитолина встретится с представительницей России Анастасией Гасановой (№130 WTA).

В свою очередь Катерина Бондаренко, занимающая 207-е место в рейтинге, в первом круге квалификации сыграет против второй сеяной Анны-Лены Фридсам из Германии (№140 WTA).

Турнир в Аделаиде пройдет с 3 по 9 января.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Свитолина высказалась о вакцинации накануне турниров в Австралии

Свитолина – о старте нового сезона: будет трудно с самого начала

Свитолина попала в топ-5 самых бегущих теннисисток Australian Open

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.