Свитолина: ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии. Украинская теннисистка прокомментировала победу на Армони Тан из Франции.

«Ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований, надеюсь, что Армони скоро вернется на корты, пусть поправляется быстрее.

Я лидировала в счете, но потом она заиграла очень хорошо. Мне потребовалось время, чтобы вновь вернуться в игру. В начале матча я очень хорошо играла, но потом Тан усложнила мне задачу.

В третьем сете было важно просто перезагрузиться, чтобы голова была ясной. Я нашла нужную игру, а соперница, к сожалению, не смогла показать все, на что способна. Тяжело было видеть, как все для нее закончилось. Так что для меня это был тяжелый матч.

Надеюсь, что в следующем поединке против Виктории Азаренко я сыграю лучше. С Азаренко мы много играли и в одиночке, и в паре, и тренировались вместе. Мы хорошо знаем игру друг друга, поэтому поединок будет интересным. Это будет испытание и я его жду», — приводит слова Свитолиной портал Большой теннис Украины.

В третьем круге Свитолина сыграет против Виктории Азаренко (WTA 25). Белоруска ведет в статистике личных встреч 4:0.

В последний раз Свитолина и Азаренко играли друг с другом в прошлом году на турнире в Дохе.

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