Свитолина: у нас с Монфисом есть брачный контракт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как проходит ее семейная жизнь с Гаэлем Монфисом.

«Гаэль хочет большую семью, много детей, первым ребенком хочет мальчика. Я тоже. С моими родителями у него очень хорошие отношения. Они знают английский на среднем уровне, поэтому, когда мы видимся, то у нас очень теплая обстановка. Родители Гаэля, к сожалению, на английском не говорят, поэтому мне пришлось учить французский. Я его еще и до этого учила. Сейчас я практикую язык и общаюсь с ними на французском. Наши родители не контактируют между собой из-за языкового барьера. Мои родители не говорят на французском, а родители Гаэля — на английском, поэтому у нас никогда нет проблем.

У нас есть общий семейный бюджет, но также есть и свои средства у каждого отдельно. У меня есть мои деньги, которые я трачу на переезды, на тренеров. У него также есть свои деньги на его проекты. Когда мы живем вместе, то есть семейный бюджет на какие-то покупки и так далее.

У нас есть брачный контракт. Наверное, в Украине это не сильно принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают достаточно большие деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие проекты и большие траты. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма», — сказала Свитолина в интервью на «Люкс FM».

Ранее состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, на который впервые с 2016 года не отобралась Свитолина.

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