Свитолина: у меня была истерика, я очень хотела пройти в финал Олимпиады в Токио

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о завоевании бронзовой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Первая ракетка Украины в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

«Самая важная победа в карьере? Это медаль на олимпиаде в Токио. Есть много у меня побед и титулов, но когда это Олимпиада и ты представляешь свою страну и ты видишь, сколько спортсменов приехало на эти соревнования, ты просто обязан отдать все силы и лечь костьми, чтобы добыть медаль для своей страны.

На Олимпиаде в Рио для меня было невероятно обыграть Серену Уильямс, хотя и не удалось тогда добыть медаль, поэтому победа в Токио очень значима в моей карьере.

Могла ли выиграть золотую медаль? Я очень часто задаю себе этот вопрос. Когда я проиграла в полуфинале, было очень обидно, потому что цель была – золото. Я знала, что у меня есть шансы, тем более, соперники, которые остались, я могу их обыграть и я их обыгрывала до этого, но после проигрыша в полуфинале было очень обидно. Конечно, плакала. У меня была истерика, я так хотела пройти в финал, даже сейчас об этом сложно говорить, но бронзовая медаль, которую я принесла стране и себе – очень много значит», — сказала Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Свитолина попала в топ-5 самых бегущих теннисисток Australian Open

Российская обидчица Свитолиной объяснила, почему живет в Украине

Свитолина узнала свой номер посева на Australian Open

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.