Свитолина разгромно проиграла белоруске Азаренко на Australian Open

Завершился матч третьего круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open.
Украинка Элина Свитолина (№17 в рейтинге WTA) ничего не смогла противопоставить представительнице Беларуси Виктории Азаренко (№25 в рейтинге WTA), сумев взять у соперницы только два гейма — 0:6, 2:6. Этот поединок длился один час восемь минут. Украинка не смогла взять ни одной подачи Азаренко.
Напомним, что Элина Свитолина за всю свою профессиональную карьеру ни разу не пробивалась в финал турнира серии «Большого шлема».
Также в третьем круге Australian Open сыграет украинка Марта Костюк.
Australian Open, третий круг
Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 0:6, 2:6
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