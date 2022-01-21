Свитолина разгромно проиграла белоруске Азаренко на Australian Open

Завершился матч третьего круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Украинка Элина Свитолина (№17 в рейтинге WTA) ничего не смогла противопоставить представительнице Беларуси Виктории Азаренко (№25 в рейтинге WTA), сумев взять у соперницы только два гейма — 0:6, 2:6. Этот поединок длился один час восемь минут. Украинка не смогла взять ни одной подачи Азаренко.

Напомним, что Элина Свитолина за всю свою профессиональную карьеру ни разу не пробивалась в финал турнира серии «Большого шлема».

Также в третьем круге Australian Open сыграет украинка Марта Костюк.

Australian Open, третий круг

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 0:6, 2:6

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