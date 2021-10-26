Свитолина рассталась со своим личным тренером

Элина Свитолина решилась на серьезные перемены в своей карьере.

Украинская теннисистка официально сообщила о том, что прекращает сотрудничество с британцем Эндрю Беттлсом. Тот занимал должность главного тренера команды Свитолиной с осени 2018 года.

«После пяти лет и 11-ти титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем», — написала Свитолина у себя в Twitter.

Напомним, что в нынешнем календарном году лучшей украинской теннисистке удалось выиграть только один турнир. Также в ее активе бронзовая медаль Олимпиады в Токио.

Ранее стало известно, что во втором круге турнира в Италии встретятся две украинские теннисистки.

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