Свитолина рассталась со своим личным тренером

Элина Свитолина решилась на серьезные перемены в своей карьере.
Украинская теннисистка официально сообщила о том, что прекращает сотрудничество с британцем Эндрю Беттлсом. Тот занимал должность главного тренера команды Свитолиной с осени 2018 года.
«После пяти лет и 11-ти титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем», — написала Свитолина у себя в Twitter.
Напомним, что в нынешнем календарном году лучшей украинской теннисистке удалось выиграть только один турнир. Также в ее активе бронзовая медаль Олимпиады в Токио.
Ранее стало известно, что во втором круге турнира в Италии встретятся две украинские теннисистки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.