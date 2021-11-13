Свитолина рассказала, собирается ли она она получать другое гражданство

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, почему не собирается менять гражданство.



«Я сейчас живу в Монако. Все эти недели, когда я не выступаю, то я в Монако.

У меня нет никаких привилегий получать другое гражданство. У меня есть резиденция Монако. Во-первых, я всегда буду выступать за Украину, во-вторых, я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину, неважно, где я буду проживать.

Было много предложений по смене гражданства. В самом детстве, когда было 10 лет, мы тренировались в Израиле несколько недель и там были предложения», – сказала Свитолина в интервью Люкс ФМ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.