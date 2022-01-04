Свитолина проиграла россиянке в первом матче сезона

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от россиянки Анастасии Гасановой в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия).

Спортсменки провели на корте 2 часа 34 минуты. В первой партии Свитолина не воспользовалась преимуществом, лидируя 5:3, в итоге выполнив брейк в 12-м гейме.

Во втором сете Гасанова не удержала отрыв (вела 4:1), но записала в свой актив два гейма подряд со счета 4:4. В решающем сете украинка отыгралась после брейка (3:3), после чего проиграла 3 гейма.

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 8) – Анастасия Гасанова (Россия) – 7:5, 4:6, 3:6

Для Свитолиной – это третье поражение в стартовом матче года за последние 4 сезона (в 2020 году проиграла Даниэль Коллинс, а в сезоне-2019 – Александре Саснович в Брисбене).

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