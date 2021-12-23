Свитолина представила свою новую команду

В конце сезона-2021 Свитолина завершила работу с британским наставником Эндрю Беттлсом. Сегодня украинка назвала имена своих новых тренеров.

В составе команды Элины Свитолиной — тренер Андис Юшка, Гюнтер Бресник как тренер-консультант и тренер по физической подготовке Юрий Жураковский. Вместе с этими специалистами Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022.

Латвийский экс-теннисист Андис Юшка работал как спарринг-партнер и тренер с другими представительницами WTA: Еленой Остапенко (Латвия) и Амандой Анисимовой (США).

За карьеру игрока Юшка поднимался на 136-е место в парном рейтинге АТР, выступал в составе сборной Латвии в Кубке Дэвиса, где несколько раз встречался и с украинской командой. 36-летний специалист был капитаном сборной Латвии в Кубке Билли Джин Кинг, несколько лет назад основал свою теннисную академию AJ Tennis Academy.

В качестве тренера-консультанта команду украинки пополнил и известный австрийский тренер Гюнтер Бресник, который с начала этого года тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. В списке бывших подопечных Бресника - Борис Беккер, Патрик Макинрой, Доминик Тим, а также соотечественник Андиса Юшки – Эрнест Гулбис.

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