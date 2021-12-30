Свитолина попала в топ-5 самых бегущих теннисисток Australian Open

Элина Свитолина ни разу не пробивалась в полуфинал турнира «Большого Шлема» в Австралии, но в топ все равно попадает.

Украинская теннисистка оказалась в топ-5 по показателю намотанного километража по итогам последнего турнира Australian Open, состоявшегося в январе прошлого года. Свитолина с результатом 7,41 километра заняла четвертое место на соревновании.

Ее опередили только Симона Халеп (9,26 километра), Дженнифер Брэйди (7,46 километра) и Маркета Вондроушова (7,44 километра).

17 января стартует Australian Open 2022 года.

Ранее сменившая тренера Элина Свитолина высказалась о старте нового сезона.

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