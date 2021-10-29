Свитолина получит именную звезду в Киеве

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получит именную звезду на Площади звезд в Киеве, которая находится возле ТРЦ Гулливер.



Открытие звезды Элины состоится во вторник, 2 ноября. Начало церемонии — в 13:00.

В этом году Свитолина выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, а также стала победительницей турнира в Чикаго.

На аллее устанавливаются именные плиты в честь выдающихся украинских деятелей культуры и спорта. Свои звезды ранее получили Олег Блохин, Леонид Буряк, Андрей Шевченко, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Дарья Билодид и другие.

Также Марта Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану.



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