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Свитолина получит именную звезду в Киеве

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
29.10.2021
17:15
Новость
Теннис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получит именную звезду на Площади звезд в Киеве, которая находится возле ТРЦ Гулливер.

Открытие звезды Элины состоится во вторник, 2 ноября. Начало церемонии — в 13:00.

В этом году Свитолина выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, а также стала победительницей турнира в Чикаго.

На аллее устанавливаются именные плиты в честь выдающихся украинских деятелей культуры и спорта. Свои звезды ранее получили Олег Блохин, Леонид Буряк, Андрей Шевченко, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Дарья Билодид и другие.

Также Марта Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану.

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