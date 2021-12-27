Свитолина – о старте нового сезона: будет трудно с самого начала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится открывать сезон-2022 на турнире WTA в Австралии. Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящего старта.

«Когда ты видишь, как много хороших игроков заявлены в Аделаиде на старте сезона, то это потрясающе. Все стараются подготовиться к первому мэйджору сезона, к Мельбурну, поэтому состав участников очень хороший. С самого начала турнира будет действительно трудно, не будет времени, чтобы адаптироваться. Нужно быть готовым и морально, и физически с первого круга. Так что, это очень захватывающе как для турнира, так и для игроков.

Что я думаю по поводу требования штата Виктория об обязательной вакцинации для Australian Open? Даже если бы они сказали, что нужно сделать прививку третьей дозой, я бы с радостью её сделала, потому что сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились. Многие наши друзья заболели на COVID, так что, ситуация сейчас довольно тяжелая», — приводит слова Свитолиной БТУ.

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