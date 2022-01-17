Свитолина: довольна уровнем тенниса, который я показала

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победного матча с француженкой Фионой Ферро в первом круге Australian Open.

«Так здорово снова вернуться сюда. Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась.

Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками.

Второй сет прошел не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро — большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть.

Как я планирую в этом году улучшить свой рейтинг и подняться выше? Самое важное — это чтобы не было травм, год длинный, это только первый турнир «Большого Шлема» в сезоне.

Я просто стараюсь радоваться тому, что я на корте, что играю перед зрителями, и просто наслаждаться каждым моментом, который я провожу здесь», — приводит слова Свитолиной ресурс «Большой теннис Украины».

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