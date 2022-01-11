Свитолина: Англия и Австралия предлагали сменить гражданство

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о предложения от других стран о смене гражданства. Первая ракетка Украины имела предложения от Израиля, Австралии, Казахстана и Англии.

«Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были предложения о смене гражданства. Мне 10 лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время.

Какие страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии. В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна - Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже про деньги.

Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину», – сказала Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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