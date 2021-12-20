Сваток: хотелось бы попробовать поиграть в Европе

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток рассказал о ситуации со своим контрактом и об интересе европейских клубов к своей персоне. Ранее была информация, что украинец находится в сфере интересов «Базеля» и «Олимпиакоса».

«У меня, вроде бы, контракт год, до зимы. Конечно, хотелось бы попробовать поиграть в Европе, но будем смотреть, какими будут варианты. Сейчас я не думаю о том, что у меня заканчивается контракт. Все мои мысли только о том, как восстановиться и приступить к работе. Хотим выполнить задачу клуба и добыть тот результат, который от нас требуют. Сейчас мои мысли только об этом, не думаю о Европе или еще чем-то.

Следят скауты «Олимпиакоса» и «Базеля»? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Это вопрос, скорее, к моему агенту, мне об этом ничего неизвестно. Когда будет какое-то конкретное предложение, будем что-то думать и выбирать. Пока мысли только о «Днепре-1», — сказал Сваток в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ 27-летний защитник в составе днепровской команды провел 18 матчей.

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