Суркис: я не устраивал Мороза главным тренером «Черноморца»

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на мнение о том, что «Черноморец» является фарм-клубом киевлян.

«Пусть говорят. Фарм, не фарм. Люди не понимают, что завтра ситуация может поменяться и в том же «Черноморце» никого из динамовцев не останется. Вы помните ситуацию в «Колосе»? Там было пять наших действующих игроков и примерно столько же тех, кто был в «Динамо», но по разным причинам не заиграл — Лысенко, Петров, Милько, Ориховский. Но при этом никто не говорил, что Ковалевка — это фарм. «Колос» не хочет пользоваться арендованными у «Динамо» игроками? Это его право. А правильно это или нет – покажут результаты. Некоторые выводы можно делать уже сейчас.

К вопросу о фармах. Смотрите: у нас в стране работают две сильные академии — в «Динамо» и в «Шахтере». Давайте добавлю: еще что-то наклевывается в «Днепре-1». Так можно ли удивляться, что воспитанниками этих школ пользуется большинство клубов? И как это связано с тем, кто где играет. Например, мне совершенно без разницы, где играют «Мариуполь» и «Шахтер».

К слову, если кто-то считает, что это Суркис устроил Мороза в «Черноморец», сильно заблуждается. Я об этом назначении узнал от самого Юрия Леонтьевича, когда он пришел в мой кабинет и сообщил о том, что его пригласил Климов», — сказал Суркис в интервью ресурсу «ТаТоТаке».

Напомним, что «Динамо» разрешило сыграть против себя в 15-м туре УПЛ футболистам, которые находятся в аренде в «Черноморце».

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