Суркис: все легионеры на месте и никуда не собираются ехать

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации в клубе на фоне сложившейся ситуации в Украине.



«О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать», – заявил Суркис в интервью РБК-Украина.

Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.



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