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Суркис: все легионеры на месте и никуда не собираются ехать

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
20:20

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации в клубе на фоне сложившейся ситуации в Украине.

«О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать», – заявил Суркис в интервью РБК-Украина.

Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.

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