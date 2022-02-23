Суркис: все легионеры на месте и никуда не собираются ехать

23.02.2022
20:20
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации в клубе на фоне сложившейся ситуации в Украине.
«О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать», – заявил Суркис в интервью РБК-Украина.
Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.
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