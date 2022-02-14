Суркис рассказал о том, где должен состояться матч «Динамо» с «Ингульцом»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о подготовке к матчу с «Ингульцом», который должен был пройти на поле команды из Кировоградской области, но, вероятнее всего, будет перенесен в Киев, на стадион «Динамо имени Валерия Лобановского». Игра состоится 26 февраля.



«У нас не было никаких предварительных договоренностей с «Ингульцом» по поводу матча второго круга в Киеве. Ситуация развивалась таким образом: в августе ко мне обратился президент «Ингульца» Александр Поворознюк с просьбой провести матч первого круга в Киеве, а второго круга - на новом стадионе в Петрово. Абсолютно понятна мотивация такой просьбы, Поворознюк логично хотел открыть новый стадион матчем против «Динамо». Но обстоятельства сложились таким образом, что новый стадион к матчу с «Динамо» открыть не успевают, непонятная ситуация с полем в Кропивницком, где «Ингулец» играл свои домашние матчи в первом круге. Не вижу в этом вины руководства «Ингульца», просто при строительстве масштабных объектов бывают подобные ситуации, когда не все получается сдать в установленные сроки.

До минувшей пятницы мы были уверены, что будем играть с «Ингульцом» на выезде и не начинали подготовку поля стадиона «Динамо». Мы планировали включить подогрев в зависимости от ситуации с матчем «Динамо» U19 в Испании. Но теперь все изменилось, подогрев включен на полную мощность, службы клуба готовят газон и сам стадион к матчу 26-го февраля. Сейчас на определенных частях поля еще лежит снег, но мы успеем все приготовить к поединку.

Конечно, можно было встать в позу и сказать, мол, если не успели приготовить свой стадион, то это ваши проблемы. Но в интересах проведения чемпионата и всего нашего футбола - играть на нормальных полях и в нормальных условиях. Мы пошли навстречу «Ингульцу», второй раз в сезоне наш клуб будет готовить поле и нести все затраты на эту подготовку, но в итоге сыграем на поле хорошего качества. Это не только в интересах «Динамо», но и сборной Украины - сыграть не на огороде, а на качественном газоне и избежать соответствующих проблем с игроками. А затраты на подготовку поля весьма существенные, вы прекрасно знаете, сколько сейчас стоит и газ, и электричество», - цитирует Суркиса официальный сайт киевского клуба.

Также определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.



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