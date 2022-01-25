Суркис: против канала «Футбол» ничего не имею, но пусть равные права у всех будут

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с единым телевизионным пулом матчей украинской Премьер-лиги. Ожидается, что с нового сезона будет единый телепул.

«Сейчас обсуждается новый телепул. Я сказал - пожалуйста, я готов. Хотя я уверяю вас, что сейчас «Динамо» Киев получает за трансляции денег больше, чем многие клубы вместе взятые. Я готов потерять в деньгах.

ТК «Футбол»? Я готов отдать права на независимые каналы. Вы меня услышали? Все. Готов сотрудничать с теми, кто объективно покажет футбол и потом будет обсуждать.

Объективно как к «Руху» и «Шахтеру», так и «Львову», «Металлисту» и всем остальным. Я готов отдать права в единый пул. Но нужно посмотреть на мой контракт с «1+1», какие там санкции. Я готов рассматривать, но не так, что ты отдай права и все. Ультиматумами давить не надо.

Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех. Против канала «Футбол» ничего не имею, но пусть равные права у всех будут», – сказал Суркис в интервью в программе «Бомбардир».

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