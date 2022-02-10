Суркис после победы над «Депортиво»: я всегда говорил, что у «Динамо» хорошая молодежь

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от успеха киевской команды категории U-19 в раунде плей-ин Юношеской лиги УЕФА. Динамовцы прошли испанский «Депортиво».

«Скажу откровенно: я еще не отошел от матча, переживал не меньше, чем за первую команду. Поздравляю ребят, тренерский штаб, Сергея Мохника, который ведет эту команду. Молодцы! На переполненном стадионе было непросто. У нас зимний перерыв и первый официальный матч. Они продемонстрировали все, что могли. Честь им и хвала! Я всегда говорил, что у нас хорошая молодежь, которая со временем может заиграть на самом высоком уровне. Эти победы придают уверенности.

Серия пенальти? Мне было непросто. Игнатенко молодец, справился с эмоциями, потому что, пропустив такой нелепый мяч, можно расстроиться, потерять концентрацию... Но собрался, выручил команду и сам себя. Он один из героев, которые были сегодня на футбольном поле.

Можно ли добиваться таких успехов на взрослом уровне? Над этим надо работать. Прежде всего, делать более конкурентоспособным наш чемпионат. И надо, чтобы эти молодые ребята где-то играли. Сейчас большой группе игроков исполнится двадцать, и им надо будет где-то играть. А не все могут попасть сразу в первую команду, ведь с одной молодежью ее не сделаешь, согласитесь. Но эта Лига — это неоценимый опыт. Они прошли дальше и должны продолжать бороться. Надо ставить высокие задачи — там играют точно такие же люди. Наши ребята становятся мужиками, и выглядят достойно — это самое главное.

К успеху привело всё в комплексе, начиная с работы Мирчи Луческу, работы детских тренеров нашей школы — и до обстановки в коллективе. Работает, и довольно успешно, вся инфраструктура. Огромное количество наших воспитанников играют на самом высоком уровне. Уверен, что нами избран правильный путь. Большая группа игроков этой команды в скором времени будут в первой команде. Яцык, Бражко, Боль…», — цитирует Суркиса ресурс «Динамо Киев от Шурика».



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