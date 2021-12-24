Суркис подвел для «Динамо» итоги уходящего года

Президент «Динамо» Игорь Суркис обратился к болельщикам киевского клуба накануне нового года.

«2021 год подарил бело-синим не один повод для радости — «Динамо» завоевало чемпионство и Кубок Украины, а также получило неоценимый опыт в противостояниях с лучшими европейскими командами на групповом этапе Лиги чемпионов.

Мы будем стремиться к тому, чтобы только приумножить и превзойти счастливые и победные мгновения в новом, 2022 году и еще чаще радовать наших поклонников игрой и результатами «Динамо», — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».

Напомним, что киевляне пять лет до прихода Мирчи Луческу не могли стать чемпионами и те же пять лет не попадали в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что «Динамо» получило большой штраф от КДК УАФ.

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