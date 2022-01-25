Суркис отреагировал на информацию об интересе к Шевченко

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию об интересе к бывшему главному тренеру «Дженоа» Андрею Шевченко. 15 января украинский специалист был уволен из итальянского клуба.

«Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером «Динамо». У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори нет.

Могу для себя в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер «Динамо» Луческу – я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем. Я ни с кем не вступаю в переговоры.

Но самое главное – об этом знает Луческу. Писать, давление оказывать не надо», – сказал Суркис в интервью в программе «Бомбардир».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Суркис назвал причины споров с Ахметовым

Суркис: философия «Шахтера» абсолютно неправильная

Суркис: на одной Бразилии украинский чемпионат не поднимешь

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.